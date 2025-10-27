Inter Fiorentina i bookmakers prevedono un under I nerazzurri sono favoriti con quota particolarmente bassa

Inter News 24 Inter Fiorentina: le quote del match in programma mercoledì sera a San Siro. I nerazzurri sono dati come favoriti dai bookies. L’ Inter è chiamata a rialzarsi dopo la sconfitta subita nell’ultimo turno contro il Napoli, affrontando la Fiorentina nel turno infrasettimanale a San Siro. I viola, attualmente in zona retrocessione e ancora a caccia della prima vittoria stagionale, si troveranno di fronte una squadra che non può permettersi di perdere altri punti. Il match si preannuncia cruciale per entrambe le formazioni: per l’ Inter, una vittoria sarebbe fondamentale per consolidare la sua posizione in Serie A, mentre per la Fiorentina rappresenta un’occasione per risollevare una stagione finora deludente. 🔗 Leggi su Internews24.com

