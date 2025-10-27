Inter Diouf e Henrique | panchina da 50 milioni

“ Bonny, Sucic, pollice verso per Luis Henrique e Diouf. Akanji fa storia a sé perché per curriculum ed età non era certo una scommessa (e per ora è costato 1 milione per il prestito).” La valutazione sugli acquisti estivi dell’Inter ha due facce. La filosofia Oaktree ha vincolato i nerazzurri a tante piccole spese sostenibili, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Diouf e Henrique: panchina da 50 milioni

