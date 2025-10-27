Inter contro Conte è guerra | nerazzurri infastiditi dai veleni dell' ex allenatore I retroscena

I nerazzurri considerano inopportune e gravi le parole del tecnico napoletano di sabato sera. Ma sullo show del Maradona è pesato un equivoco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter contro Conte, è guerra: nerazzurri infastiditi dai veleni dell'ex allenatore. I retroscena

Tudor sorpreso in conferenza stampa dalla domanda di un giornalista su Conte e Napoli-Inter - facebook.com Vai su Facebook

A parere di Conte l’Inter era finita quando decise di vendere Hakimi e lui se ne andò sbattendo la porta perché giudicava la squadra non all’altezza. Poi si è visto cos’ha vinto Conte e cosa l’Inter. - X Vai su X

La lite tra Conte e Lautaro quando erano all’Inter: al Maradona gli ha ripetuto le stesse parole - Inter: sul prato del Maradona l'attaccante argentino ha ripetuto le stesse parole di quattro anni ... Da fanpage.it

Inter, Chivu contro Conte vince a parole ma perde sul campo: svarioni difensivi gravi come l'errore degli arbitri sul rigore per il Napoli - Dopo 7 vittorie di fila tra Serie A e Champions League, i nerazzurri perdono 3- Si legge su calciomercato.com

L’Inter protesta ma non urla. Conte contro tutti e attacca anche… Inzaghi - Proprio quando i nerazzurri avevano riaperto la partita col rigore trasformato da Calhanoglu, il tecnico innesca un parapiglia con i giocatori ... Secondo msn.com