Inter Condò | Rigore al Napoli? Di logico non ha nulla E c’è un paradosso

Ilprimatonazionale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si arrestano le polemiche e le discussioni attorno al rigore concesso al Napoli nel match contro l’ Inter, poi vinto 3-1 dagli azzurri di Antonio Conte. Sul banco degli imputati l’arbitro Mariani e l’assistente Bindoni, tenuti a riposo dal designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi. Nel suo editoriale sul Corriere della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter cond242 rigore al napoli di logico non ha nulla e c8217232 un paradosso

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Condò: “Rigore al Napoli? Di logico non ha nulla. E c’è un paradosso”

Leggi anche questi approfondimenti

inter cond242 rigore napoliNapoli-Inter, rigore su Di Lorenzo: il comunicato della società azzurra sulle parole di Bergonzi - Inter in seguito al rigore assegnato agli azzurri, poi trasformato da Kevin De Bruyne, dopo un fallo in area di rigore ai danni di Di Lorenzo. Come scrive msn.com

inter cond242 rigore napoliDi Lorenzo-Bergonzi, polemica sul rigore in Napoli-Inter. L'ex arbitro: «Comportamento antisportivo», la replica del club: «Inaccettabile» - Il Napoli condanna l'espressione utilizzata da Bergonzi durante la Domenica Sportiva. Riporta corriere.it

inter cond242 rigore napoliBergonzi accusa Di Lorenzo: "Antisportivo su rigore contro Inter". Furia agente e Napoli - Continuano le polemiche per il rigore concesso al Napoli nel big match contro l'Inter, vinto poi 3- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Cond242 Rigore Napoli