Inter Caressa sul rigore al Napoli | Pochissima serenità negli arbitri Mai più rigorini? Rocchi l’avrà detto ai colleghi

Tiene sempre banco il caso del rigore, molto generoso, concesso dall’arbitro Mariani al Napoli durante l’ultimo match, poi vinto 3-1 dalla squadra di Conte, contro l’ Inter al Maradona. Il caso Mariani è scoppiato nelle ore successive, con l’arbitro e l’assistente Bindoni tenuti a riposo dal designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Caressa sul rigore al Napoli: “Pochissima serenità negli arbitri. Mai più rigorini? Rocchi l’avrà detto ai colleghi”

Altre letture consigliate

#Caressa: "Pio #Esposito fa reparto da solo, #Akanji dà equilibrio all'Inter. E #Bonny intristisce altri club" - X Vai su X

Tre giocatori dell'Inter nella top 11 di giornata per Caressa Vai su Facebook

Caressa sul rigore del Napoli: «Il var non è intervenuto perché Rocchi avrà alzato la voce» - Negli studi di Sky si discute del rigore concesso al Napoli nella sfida contro l'Inter per cui si sono scatenate discussioni ... Segnala ilnapolista.it

Rigore Napoli, Caressa: “Incredibile, agli arbitri farei fare una cosa. E so che Rocchi…” - "Non ho capito per quale motivo c'è pochissima serenità negli arbitri, si vede per come arbitrano", dice Caressa ... msn.com scrive

Rigore su Di Lorenzo, Caressa: "Hanno fatto un casino! Ecco perché il VAR non è intervenuto" - Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore e giornalista Fabio Caressa ha parlato del rigore su Di Lorenzo in Napoli- Segnala tuttonapoli.net