Intelligenza Artificiale Parsi | La scuola deve essere ripensata per contrastare la deriva digitale

L’educazione del futuro deve affrontare una nuova sfida: quella del mondo virtuale, definito dalla Prof.ssa Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, psicopedagogista e Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, in un'intervista a Interris.it, come la “ terza agenzia educativa ”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Educazione: Prof Parsi, “La scuola deve cambiare per gestire l’intelligenza artificiale” - Cambia il processo educativo negli adolescenti e nei giovani nel tempo dei social e del digitale. interris.it scrive

Studiare usando l’Intelligenza Artificiale fa bene o fa male? Danneggia la memoria? Lo studio - Nel dibattito educativo attuale, la presenza dell’intelligenza artificiale (IA) in classe è un tema centrale. Riporta orizzontescuola.it

Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale: 2,1 Miliardi per le Scuole Italiane - Scopri come la digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno trasformando le scuole italiane con investimenti significativi. Riporta informazionescuola.it