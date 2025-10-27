Intelligenza Artificiale Parsi | La scuola deve essere ripensata per contrastare la deriva digitale

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’educazione del futuro deve affrontare una nuova sfida: quella del mondo virtuale, definito dalla Prof.ssa Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, psicopedagogista e Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, in un'intervista a Interris.it, come la “ terza agenzia educativa ”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

