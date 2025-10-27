di Giorgio Boratto L’ intelligenza artificiale è sempre più presente nelle nostre vite. Dal 2005, quando John McCarty – scienziato americano – coniò questo nome, iniziammo a domandarci come fanno le macchine a imparare cosa fare e soprattutto a diventare intelligenti. Abbiamo capito che queste macchine, implementate in primo piano dalla società OpenAI, hanno avuto origine da videogiochi per poi essere applicate a strategie di vendite fino ad assistenti vocali e operazioni di domotica come eseguire tramite comandi vocali ad accendere o spegnere le luci, avviare una canzone, fare una chiamata o cercare una via. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intelligenza artificiale: i rischi e le opportunità che cambieranno le nostre vite