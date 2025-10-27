Insulti ai poliziotti durante lo sfratto | per Morgan chiesti 9 mesi

La procura di Monza ha chiesto una condanna a nove mesi di reclusione per Marco Castoldi, in arte Morgan. Il cantautore, a processo per oltraggio a pubblico ufficiale, è accusato di aver rivolto insulti agli agenti di polizia intervenuti nel giugno del 2019, in occasione dello sfratto dalla sua. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

