Installata una protesi colica mini-invasiva al ‘Santa Scolastica’ salvata una vita umana
Un nuovo successo per la sanità ciociara: il servizio di Endoscopia Digestiva dell'Ospedale di Sora si conferma un punto di riferimento nell'affrontare patologie complesse con interventi all'avanguardia. Un paziente di 80 anni, giunto in urgenza all'Ospedale 'Santa Scolastica' di Cassino con un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
All'Ospedale di Narni impiantata la prima protesi di spalla in Pirocarbonio in Umbria. Per la prima volta in Umbria, all’Ospedale di Narni è stata impiantata una protesi di spalla in Pirocarbonio, un materiale di ultima generazione che garantisce maggiore durata - facebook.com Vai su Facebook
Protesi dell’anca, l’innovazione dell’equipe di Pirchio a Urbino. Procedura mini invasiva anteriore applicata in 2 interventi - URBINO All’ospedale di Urbino i primi due interventi con la via mini invasiva anteriore per le protesi di anca. Segnala corriereadriatico.it