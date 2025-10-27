Instagram porta l’AI nelle storie | come funziona e a cosa serve
L’intelligenza artificiale generativa arriva anche nelle storie di Instagram, aprendo una nuova fase per la creatività sulla piattaforma. Le novità principali sono due: la possibilità di generare sfondi tramite prompt testuali e l’aggiunta di didascalie suggerite automaticamente da Meta AI in base ai contenuti caricati. La novità sta venendo introdotta in questi giorni, per tanto si consiglia di mantenere controllati gli aggiornati dell’app sul proprio telefono. Meet creator Tamir Omari. actually, meet Tamir restyled as a paper collage, created with a new Stories feature that uses Meta AI to transform your photos. 🔗 Leggi su Lettera43.it
