InOrbita 2025 | via alla seconda edizione del Festival del tamburo a cornice
SAN VITO DEI NORMANNI - La World Music Academy porta nuovamente a San Vito dei Normanni la sua residenza artistica InOrbita, dedicata al tamburo a cornice italiano. L'evento, che si svolgerà dal 6 al 9 novembre 2025 (qui il programma completo) presso il teatro Tex e l'ExFadda, si presenta con un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dal 6 al 9 novembre 2025, San Vito dei Normanni ospita la seconda edizione di InOrbita, la residenza artistica della World Music Academy dedicata al tamburo a cornice italiano. Dopo il successo della prima edizione, che ha attratto partecipanti da tutta Italia - facebook.com Vai su Facebook
