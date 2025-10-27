InOrbita 2025 | via alla seconda edizione del Festival del tamburo a cornice

SAN VITO DEI NORMANNI - La World Music Academy porta nuovamente a San Vito dei Normanni la sua residenza artistica InOrbita, dedicata al tamburo a cornice italiano. L'evento, che si svolgerà dal 6 al 9 novembre 2025 (qui il programma completo) presso il teatro Tex e l'ExFadda, si presenta con un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

