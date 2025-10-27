Innovazione e sostenibilità al servizio dell’acqua | il percorso di efficientamento energetico di Lario Reti Holding

Queste azioni sono in linea anche con la Direttiva Europea sulle Acque Reflue (Urban Waste Water Treatment Directive, 20243019) e con gli obiettivi al 2030 per la decarbonizzazione e l’efficientamento degli impianti di depurazione. Cosa si intende per efficientamento energetico L’efficientamento energetico degli impianti di depurazione consiste nel mettere in atto una serie di interventi tecnici e gestionali per ridurre i consumi di energia elettrica e ottimizzare le prestazioni degli impianti che trattano le acque reflue di fognatura, senza comprometterne la qualità del servizio. Questo processo passa attraverso una serie di azioni integrate che mirano a ridurre i consumi e migliorare le prestazioni complessive del sistema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Innovazione e sostenibilità al servizio dell’acqua: il percorso di efficientamento energetico di Lario Reti Holding

Argomenti simili trattati di recente

Futuro, innovazione e sostenibilità Tre parole chiave che hanno guidato un convegno ricco di visioni e spunti, dove crescita responsabile e sviluppo sostenibile sono stati i veri protagonisti. Per Condor, un momento prezioso di confronto e condivisione per - facebook.com Vai su Facebook

Innovazione e servizi a portata di cittadino: il Comune di Foiano accelera sulla transizione digitale - Arezzo, 11 febbraio 2025 – Il Comune di Foiano della Chiana compie un nuovo passo verso l’innovazione digitale con il lancio del nuovo sito istituzionale, realizzato grazie ai fondi del PNRR per la ... Riporta lanazione.it

Innovazione e sostenibilità al servizio delle imprese - "Innovazione e sostenibilità al servizio delle imprese" è stato il tema al centro del convegno svoltosi nella Sala Pio VII dell’Abbazia del Monte di Cesena, con l’organizzazione del Bcc Romagnolo in ... ilrestodelcarlino.it scrive

L’innovazione e la ricerca a servizio delle bonifiche - Adesso l’accordo firmato ieri in Prefettura tra Uricchio e il presidente del Tecnopolo del Mediterraneo, Antonio Messeni Petruzzelli, mette l’innovazione e la ricerca al servizio della bonifica. Segnala quotidianodipuglia.it