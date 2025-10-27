Innovation Village Award 2025 domani la finale a Napoli | 24 progetti in gara

È in programma domani, martedì 28 ottobre, all’Auditorium Porta del Parco di Napoli, la finale dell’Innovation Village Award 2025. I lavori iniziano alle ore 9.00 con le introduzioni a cura di Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village, e Andrea Canonico, direttore Innovation Village Award. Dalle ore 10.00 spazio al pitching dei 24 finalisti degli 8 ambiti tematici che attraversano beni culturali e industrie creative, aerospazio e mobilità, ambiente ed energia, ICT e tecnologie smart, agritech, manifattura e nuovi materiali, biotecnologie e salute, oltre allo speciale Start Cup 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it