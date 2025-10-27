Inizio di settimana senza piogge le temperature minime scendono fino a 2°C

Prima parte della settimana caratterizzata da tempo stabile grazie a correnti nord-occidentali più fresche e asciutte. Da metà settimana le correnti ruoteranno gradualmente da sud-ovest con tendenza a tempo più grigio e umido. Le previsioni di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 27 ottobre 2025 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque, salvo annuvolamenti sulle Alpi più settentrionali ove saranno possibili deboli nevicate tra pomeriggio e sera. Temperature: Minime in calo (26°C), massime stazionarie o in lieve calo (1618°C). Venti: In pianura venti deboli o moderati da ovest, in quota venti moderati o forti da nord-ovest.

