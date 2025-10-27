Iniziati gli abbattimenti delle alberature pericolose
Sono cominciati nei giorni scorsi gli abbattimenti delle alberature pericolose individuate, nel Comune di San Giovanni in Marignano, a seguito dell’indagine commissionata agli esperti agronomi del gruppo GEAT. Lo studio ha riguardato oltre mille alberature presenti nell’area del centro cittadino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
