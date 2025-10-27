Rialzano la testa, dopo tanta sofferenza, i tifosi aquilotti per la bellissima vittoria delle Aquile a Avellino. "Finalmente una gioia, vittoria strameritata, bellissimo vedere quell’abbraccio dei giocatori a D’Angelo a testimoniare l’unità del gruppo". Tra gli stoici tifosi presenti al ‘Partenio’ vi era Andrea Toracca. "Una trasferta epica, siamo partiti alle sei del mattino, non si sa con quali prospettive, solo per la fede ai colori bianchi, ora siamo felicissimi per una vittoria importantissima delle Aquile, su un campo difficile come il ‘Partenio’. Abbiamo scoperto che la squadra è viva ed è unita al suo allenatore, quell’abbraccio liberatorio all’Omone attesta una coesione fondamentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Inizia la riscossa, come ai tempi di Motta"