Ingrid Carbone | In aula mi ami o mi odi col pianoforte porto la musica italiana nel mondo

Milano, 27 ottobre 2025 – Pianista, concertista, divulgatrice della cultura italiana nel mondo e docente di Analisi Matematica all’Università della Calabria. Sembra un paradosso, eppure tutto questo alberga in una sola persona. Ingrid Carbone può a buon diritto essere considerata una delle eccellenze italiane a livello internazionale. Ingrid, in te è nata prima la passione per il pianoforte o l’interesse per la matematica? “Senza dubbio la passione per il pianoforte, che è nata quando avevo 8 anni. Anche se l’interesse per la matematica c’è comunque sempre stato. I miei genitori non sono musicisti, ma mi avevano comprato un pianoforte verticale perché la scuola media della mia città era annessa al conservatorio e quindi per essere ammessi era necessario superare un esame di pianoforte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

