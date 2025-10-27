Infortunio Thuram scarpette indossate ad Appiano | quando torna?

In mezzo a una serie di momenti complicati per la squadra, arriva un segnale positivo sul fronte infortuni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Thuram ha fatto ieri un atteso progresso nel lento processo di recupero dall’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo ha tenuto fuori dal match di Champions contro lo Slavia Praga. Il giocatore ha rimesso piede in campo per la prima volta durante una sessione in cui gli altri compagni infortunati erano in riposo ad Appiano, come parte della rotazione fisica stabilita dallo staff medico. Nei prossimi giorni Thuram aumenterà i carichi e lavorerà individualmente: secondo il quotidiano, “ il salto definitivo al gruppo è previsto tra giovedì e venerdì “, propedeutico all’inclusione tra i convocati. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

