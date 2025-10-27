Infortunio Thuram il francese pronto ad accelerare per il rientro | c’è la data per il ritorno in gruppo ad Appiano! La palla passa a Chivu
Inter News 24 . Il punto. Dopo settimane di attesa e terapie, arriva finalmente una buona notizia dall’infermeria dell’Inter: Marcus Thuram è tornato ad allenarsi sul campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri, mentre i compagni svolgevano lavoro differenziato dopo la sconfitta di Napoli e mentre gli altri infortunati Raffaele Di Gennaro e Matteo Darmian usufruivano di un giorno di riposo, l’attaccante francese ha compiuto un passo avanti fondamentale nel suo percorso di recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Infortunio Thuram, tempi di recupero più lunghi Allarme per Inter e fantallenatori https://bit.ly/3L4Kmni - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio $Thuram $Inter, novità importanti in vista del $Napoli: potrebbe slittare il suo rientro? Le novità sulle condizioni dell’attaccante francese - X Vai su X
Infortunio Thuram, il verdetto per Inter-Fiorentina: preoccupa Mkhitaryan - Infortunati Thuram – Ieri si è fermata a 7 la striscia di vittorie consecutive, tra campionato e Champions League, dell’ Inter di Cristian Chivu, caduta a Napoli per 3- Scrive fantamaster.it
Infortunio Thuram, novità importanti in vista del Napoli: potrebbe slittare il suo rientro? Le novità sulle condizioni dell’attaccante francese - Infortunio Thuram, novità importanti in vista del Napoli: secondo Tuttosport potrebbe slittare il suo rientro in campo? Si legge su calcionews24.com
Infortunio Thuram, tempi di recupero più lunghi: allarme per Inter e fantallenatori! - Marcus Thuram non prenderà parte alla trasferta di Napoli. Secondo fantamaster.it