Inter News 24 . Il punto. Dopo settimane di attesa e terapie, arriva finalmente una buona notizia dall’infermeria dell’Inter: Marcus Thuram è tornato ad allenarsi sul campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri, mentre i compagni svolgevano lavoro differenziato dopo la sconfitta di Napoli e mentre gli altri infortunati Raffaele Di Gennaro e Matteo Darmian usufruivano di un giorno di riposo, l’attaccante francese ha compiuto un passo avanti fondamentale nel suo percorso di recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Thuram, il francese pronto ad accelerare per il rientro: c’è la data per il ritorno in gruppo ad Appiano! La palla passa a Chivu