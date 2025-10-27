Infortunio sul lavoro cadono mentre montano una rete di protezione | feriti due operai
Due operai originari della provincia di Terni sono caduti mentre montavano delle reti di protezione, su una parete rocciosa. L'infortunio sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 27 ottobre, a Monteferrante. A riportare la notizia i colleghi di ChietiToday. I due stavano eseguendo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
