Infortunio Mkhitaryan oltre al danno la beffa | lo stop per l’armeno rischia di essere lunghissimo! I possibili tempi di recupero e le partite che salterebbe

Inter News 24 Infortunio Mkhitaryan, oltre al danno la beffa: lo stop per l’armeno rischia di essere lunghissimo! I possibili tempi di recupero per il centrocampista. Quel rigore maledetto ha lasciato strascichi pesanti, non solo per le polemiche arbitrali. L’episodio che ha portato al vantaggio del Napoli contro l’Inter è costato caro a entrambe le squadre: i partenopei hanno perso Kevin De Bruyne, infortunatosi calciando dal dischetto, mentre la Beneamata dovrà fare a meno per diverse settimane di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è stato costretto a uscire subito dopo il contatto con Giovanni Di Lorenzo, a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Mkhitaryan, oltre al danno la beffa: lo stop per l’armeno rischia di essere lunghissimo! I possibili tempi di recupero e le partite che salterebbe

