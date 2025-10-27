Infortunio Mkhitaryan la previsione sui tempi di recupero | Difficile vederlo in campo prima di quella partita

Inter News 24 . La rivelazione. Quando tornerà Henrikh Mkhitaryan? È questa la domanda che si pongono i tifosi dell’Inter dopo l’infortunio muscolare rimediato dal centrocampista armeno nella sfortunata trasferta di Napoli. L’esperto giocatore nerazzurro si è fermato al 32? del primo tempo, dopo l’azione che ha portato al contestato rigore per i partenopei, accusando un problema ai flessori della coscia sinistra. Dopo gli esami strumentali, arrivano le prime, poco incoraggianti, stime sui tempi di recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Mkhitaryan, la previsione sui tempi di recupero: «Difficile vederlo in campo prima di quella partita»

Leggi anche questi approfondimenti

Inter, infortunio Mkhitaryan: quali partite salterà tra Serie A e Champions League $SkySport $SkySerieA - X Vai su X

Infortunio Mkhitaryan, ecco i tempi di recupero: quanto starà fuori - facebook.com Vai su Facebook

Inter, infortunio per Mkhitaryan contro il Napoli: Il bollettino medico e i tempi di recupero - Brutte notizie in casa Inter, contro il Napoli si è fermato Mkhitaryan per un problema muscolare alla coscia. Segnala gonfialarete.com

Infortunio Mkhitaryan | Frattesi, Zielinski, Sucic o Diouf: tempi di recupero e sostituto - In giornata sono arrivate brutte notizie in casa Inter: Henrikh Mkhitaryan ha riportato un ... Da fantamaster.it

Mkhitaryan infortunato: tempi di recupero e partite che salterà con l’Inter - Henrikh Mkhitaryan ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra durante Napoli- Come scrive newsmondo.it