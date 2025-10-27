Infortunio Mkhitaryan il punto sul recupero | c’è la decisione per il derby fissato questo obiettivo

Inter News 24 Infortunio Mkhitaryan, le ultime sulle condizioni del centrocampista nerazzurro in vista della prossima sfide. Tutti i dettagli in merito. Henrikh Mkhitaryan dovrà stare fermo per circa un mese a causa dell’infortunio subito durante la partita contro il Napoli, come confermato dal comunicato diramato dall’ Inter e dalle analisi degli esami. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Roma dovrà saltare almeno sette partite tra campionato e Coppe, con il rientro previsto all’inizio di dicembre. Questa è una brutta notizia per Cristian Chivu, che dovrà fare a meno del suo numero 22 in momenti cruciali della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Mkhitaryan, il punto sul recupero: c’è la decisione per il derby, fissato questo obiettivo

