Infortunio Mkhitaryan | da Sucic a Zielinski e Frattesi Tutte le alternative di Chivu per sostituirlo | c’è già un preferito!

Inter News 24 Ecco di chi si tratta. L’infortunio rimediato da Henrikh Mkhitaryan nella sfortunata trasferta di Napoli si preannuncia più grave del previsto. Le sensazioni negative del post-partita trovano conferma nelle prime stime sui tempi di recupero: come riportato da La Gazzetta dello Sport, si parla di uno stop che potrebbe variare dalle 4 alle 6 settimane. Il centrocampista armeno, uscito al 32? del primo tempo per un problema ai flessori della coscia sinistra, si sottoporrà oggi agli esami strumentali, ma la prognosi più probabile lo costringerebbe a saltare un ciclo di partite cruciali, tra cui il derby contro il Milan del 23 novembre e la trasferta di Champions League a Madrid contro l’Atletico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Mkhitaryan: da Sucic a Zielinski e Frattesi. Tutte le alternative di Chivu per sostituirlo: c’è già un preferito!

