Infortunio Mkhitaryan che batosta per l’Inter! Arriva l’esito degli esami | svelati i tempi di recupero del centrocampista armeno Il comunicato del club

Infortunio Mkhitaryan, arriva l’esito degli esami: svelati i tempi di recupero del centrocampista armeno. Il comunicato dei nerazzurri Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha subito un infortunio durante la partita contro il Napoli in occasione del rigore assegnato alla squadra di Antonio Conte. Dopo l’incidente, il calciatore armeno si è subito sottoposto a esami strumentali, i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Mkhitaryan, che batosta per l’Inter! Arriva l’esito degli esami: svelati i tempi di recupero del centrocampista armeno. Il comunicato del club

