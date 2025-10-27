Infortunio Mkhitaryan arriva l’esito degli esami | svelati i tempi di recupero

Inter News 24 Infortunio Mkhitaryan, le ultime sulle condizioni del centrocampista nerazzurro in vista della prossima sfide. Tutti i dettagli in merito. Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’ Inter, ha subito un infortunio durante la sfida contro il Napoli, precisamente in occasione del rigore assegnato alla squadra di Antonio Conte. Dopo l’incidente, l’armeno si è sottoposto agli esami strumentali, i cui esiti sono stati resi noti dal club nerazzurro tramite un comunicato ufficiale. Le sue condizioni sono da rivalutare, ma è previsto che Mkhitaryan torni in campo solo dopo la sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Mkhitaryan, arriva l’esito degli esami: svelati i tempi di recupero

