Infortunio De Bruyne | potrebbe stare fuori tre mesi

La gioia per la vittoria contro l’Inter è durata un attimo. Il tempo di vedere Kevin De Bruyne accasciarsi a terra dopo aver calciato il rigore, tenendosi la coscia destra. L’immagine del fuoriclasse belga che lascia il campo sorretto dai sanitari, con una vistosa fasciatura, ha gelato il Maradona e ha gettato un’ombra pesantissima sulla notte del Napoli. Perché l’infortunio, purtroppo, sembra tutt’altro che lieve. “Lesione di Alto Grado”: la Prima, Drammatica, Ipotesi. In attesa degli esami strumentali che faranno piena luce sull’entità del problema, le prime sensazioni che filtrano sono pessime. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Infortunio De Bruyne: potrebbe stare fuori tre mesi

Altre letture consigliate

Kevin De Bruyne si è confidato con familiari e staff medico in merito al suo infortunio muscolare occorso nella gara contro l'Inter. - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio De Bruyne, Sky: sospetta lesione di alto grado! Tempi di recupero lunghi - X Vai su X

Infortunio De Bruyne, Napoli in apprensione per la stessa ex City! Possibile lesione al bicipite femorale: ecco quali sono i rischi! - Infortunio De Bruyne, il belga si ferma di nuovo, preoccupano i precedenti e la cicatrice alla coscia destra, ma gli esami chiariranno Una città col fiato sospeso, come descrive la Gazzetta dello Spor ... Riporta calcionews24.com

De Bruyne, paura Napoli: si teme un lungo stop. E Conte torna alla squadra Scudetto - È il reparto che ha permesso al Napoli di vincere lo scorso anno e di battere l’ Inter nella serata più importante di questo scorcio stagionale. Si legge su tuttosport.com

De Bruyne, si temono fino a tre mesi di stop. Se poi si dovesse anche operare… (Gazzetta) - Dopo l’operazione del 2023, De Bruyne rimase fuori per le prime 30 partite della stagione, lo scorso anno si fermò 44 giorni. Come scrive ilnapolista.it