Infortunio De Bruyne non arrivano buone notizie per il Napoli | l' esito degli esami

Non arrivano buone notizie per il Napoli sulle condizioni di Kevin De Bruyne. Dopo l'infortunio rimediato nel corso del match contro l'Inter, il belga si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

De Bruyne fuori 3 mesi, il bollettino sull’infortunio è una batosta per il Napoli ? - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio De Bruyne, Sky: sospetta lesione di alto grado! Tempi di recupero lunghi - X Vai su X

De Bruyne fuori 3 mesi, il bollettino sull’infortunio è una batosta per il Napoli: quando torna - L’infortunio di Kevin De Bruyne è serio, si era capito fosse grave già durante Napoli- Scrive fanpage.it

Il Mattino- Napoli, le ultime sulle condizioni di De Bruyne: il belga potrebbe rientrare nel 2026 - Nonostante la vittoria degli azzurri sull’Inter, arrivata dopo la pessima gara contro il PSV Eindhoven, Antonio Conte non può permettersi di sorridere al massimo a causa dell’infortunio di Kevin De Br ... Riporta gonfialarete.com

Napoli, infortunio De Bruyne: tegola per Conte, i tempi di recupero! - Arrivano importanti aggiornamenti in merito alle condizioni di De Bruyne. Riporta fantamaster.it