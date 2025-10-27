Infortunio De Bruyne Napoli in apprensione per la stessa ex City! Possibile lesione al bicipite femorale | ecco quali sono i rischi!

Infortunio De Bruyne, il belga si ferma di nuovo, preoccupano i precedenti e la cicatrice alla coscia destra, ma gli esami chiariranno Una città col fiato sospeso, come descrive la Gazzetta dello Sport. Kevin De Bruyne, stella del Napoli, è uscito anzitempo durante il match contro l’Inter, con un infortunio che potrebbe trattarsi di una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

