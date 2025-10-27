Infortunio De Bruyne l’esito dell’esami conferma l’entità dello stop! Ecco quanto starà fuori il centrocampista belga I dettagli

Infortunio De Bruyne, arriva la conferma dall’esito dell’esami: ci sarà un lungo stop per il centrocampista belga. Ecco quanto starà fuori Kevin De Bruyne dovrà affrontare un lungo stop a causa di un infortunio subito durante il match contro l’Inter. Il centrocampista del Napoli, che aveva siglato il rigore del vantaggio al Maradona, è stato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio De Bruyne, l’esito dell’esami conferma l’entità dello stop! Ecco quanto starà fuori il centrocampista belga. I dettagli

