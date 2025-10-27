Infortunio De Bruyne? Ho un timore spero di sbagliarmi… l’allarme del dottore ai microfoni di SpazioNapoli
L’infortunio di De Bruyne è l’argomento che sta canalizzando l’attenzione dell’intera piazza azzurra. Una “ lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra “, come comunicato anche dal Napoli attraverso il sito ufficiale. Da capire, adesso, l’entità dei tempi di recupero che verosimilmente terranno il campione belga per molto tempo lontano dai campi. Infortunio De Bruyne, la ricostruzione del dott. Castellacci a SpazioNapoli. Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale italiana di calcio, ha parlato dell’argomento legato all’infortuno di De Bruyne ai microfoni di SpazioNapoli, provando a dare una sua ricostruzione su quanto sta accadendo al giocatore ex Manchester City. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
