Arrivato il comunicato ufficiale sulle condizioni di Kevin De Bruyne che conferma i primi sospetti: in seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, il centrocampista belga si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Infortunio De Bruyne, è ufficiale: lesione al bicipite femorale. Verso uno stop di 3 mesi

