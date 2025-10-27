Infortunio De Bruyne che tegola per Conte e il Napoli! Si valuta l’intervento ma lo stop è lunghissimo | tutti gli aggiornamenti
Infortunio De Bruyne, che tegola per Conte e il Napoli: tutti i dettagli sull’ex Manchester City che salterà parecchi mesi. Una notizia terribile, la peggiore che potesse arrivare. Il Napoli e Antonio Conte perdono il loro faro, Kevin De Bruyne. Le brutte sensazioni avute durante il match contro l’Inter hanno trovato la peggiore delle conferme: l’infortunio del centrocampista belga è serio e lo terrà lontano dai campi per un lungo periodo. A comunicarlo è stato lo stesso club partenopeo con una nota ufficiale. Il giocatore, uscito malconcio dalla sfida contro i nerazzurri, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Il 2025 di Kevin De Bruyne è già finito. Il centrocampista del Napoli dovrà stare fuori almeno 3 mesi dopo l’infortunio al bicipite della coscia destra rimediato contro l’Inter. - facebook.com Vai su Facebook
$Napoli, infortunio $DeBruyne: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra - X Vai su X
Tegola Napoli, stop lungo per Kevin De Bruyne: rischia di saltare la Lazio - L’infortunio è avvenuto nel momento in cui l’ex Manchester City aveva battuto il rigore che aveva portato temporaneamente in vantaggio il Napoli: dopo la smorfia del calciatore, è stato evidente da su ... Lo riporta laziopress.it
Tegola Napoli: per De Bruyne lesione di alto grado del bicipite femorale - Di seguito il report medico diramato dalla squadra partenopea dopo i controlli clinici di questa mattina: "In seguito all'infortunio occorso durante ... Come scrive firenzeviola.it
Napoli, una tegola dopo l'altra: De Bruyne fuori tre mesi. Si ferma anche Neres - Possibile intervento chirurgico per il belga dopo l'infortunio muscolare subito contro l'Inter. rainews.it scrive