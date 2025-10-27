Infortunio De Bruyne arriva il comunicato ufficiale del Napoli | quanto starà fuori

Spazionapoli.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da pochi minuti il Napoli ha comunicato ufficialmente l’entità dello stop di Kevin De Bruyne. Le notizie non sono affatto confortanti: il belga ha accusato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il club ha altresì aggiunto che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Quanto tempo starà fuori. Confermati, quindi, i timori del Napoli: un simile infortunio potrebbe portarlo ad uno stop di almeno 4 mesi. Lo stop potrebbe però anche rivelarsi ancora più lungo e prolungarsi attorno ai sei mesi. De Bruyne mentre esce dal campo per infortunio durante la gara fra Napoli e Inter: il comunicato conferma il lungo stop Una tegola durissima per Antonio Conte, costretto a rinunciare al suo fuoriclasse per una larga fetta di stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

infortunio de bruyne arriva il comunicato ufficiale del napoli quanto star224 fuori

© Spazionapoli.it - Infortunio De Bruyne, arriva il comunicato ufficiale del Napoli: quanto starà fuori

Altre letture consigliate

infortunio de bruyne arrivaClamoroso De Bruyne, primi rumors negativi: si valuta l'intervento, stop di almeno 3 mesi - "Infortunio Kevin De Bruyne: si valuta l'intervento chirurgico, verso uno stop di almeno 3 mesi". Da tuttonapoli.net

infortunio de bruyne arrivaDe Bruyne fuori 3 mesi, il bollettino sull’infortunio è una batosta per il Napoli: quando torna - L’infortunio di Kevin De Bruyne è serio, si era capito fosse grave già durante Napoli- Riporta fanpage.it

infortunio de bruyne arrivaInfortunio De Bruyne, le due possibili ipotesi sui tempi di recupero - Brutta notizia per il Napoli: Kevin De Bruyne si ferma per un infortunio al flessore e rischia fino a due mesi di stop. Segnala internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio De Bruyne Arriva