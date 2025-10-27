Infortunio De Bruyne arriva il comunicato ufficiale del Napoli | quanto starà fuori
Da pochi minuti il Napoli ha comunicato ufficialmente l’entità dello stop di Kevin De Bruyne. Le notizie non sono affatto confortanti: il belga ha accusato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il club ha altresì aggiunto che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo. Quanto tempo starà fuori. Confermati, quindi, i timori del Napoli: un simile infortunio potrebbe portarlo ad uno stop di almeno 4 mesi. Lo stop potrebbe però anche rivelarsi ancora più lungo e prolungarsi attorno ai sei mesi. De Bruyne mentre esce dal campo per infortunio durante la gara fra Napoli e Inter: il comunicato conferma il lungo stop Una tegola durissima per Antonio Conte, costretto a rinunciare al suo fuoriclasse per una larga fetta di stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
Kevin De Bruyne si è confidato con familiari e staff medico in merito al suo infortunio muscolare occorso nella gara contro l'Inter. - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio De Bruyne, Sky: sospetta lesione di alto grado! Tempi di recupero lunghi - X Vai su X
Clamoroso De Bruyne, primi rumors negativi: si valuta l'intervento, stop di almeno 3 mesi - "Infortunio Kevin De Bruyne: si valuta l'intervento chirurgico, verso uno stop di almeno 3 mesi". Da tuttonapoli.net
De Bruyne fuori 3 mesi, il bollettino sull’infortunio è una batosta per il Napoli: quando torna - L’infortunio di Kevin De Bruyne è serio, si era capito fosse grave già durante Napoli- Riporta fanpage.it
Infortunio De Bruyne, le due possibili ipotesi sui tempi di recupero - Brutta notizia per il Napoli: Kevin De Bruyne si ferma per un infortunio al flessore e rischia fino a due mesi di stop. Segnala internapoli.it