Infortunio Berardi sospiro di sollievo per il Sassuolo? Ecco che cosa hanno evidenziato gli esami dopo il duro colpo alla testa subito nel match contro la Roma

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Berardi, sospiro di sollievo per il Sassuolo? Dopo il colpo alla testa subito contro la Roma ecco il risultato degli esami Il Sassuolo ha comunicato che Domenico Berardi ha superato senza problemi gli esami a cui si è sottoposto a seguito del trauma cranico subito durante la partita contro la Roma. Il calciatore, che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio berardi sospiro di sollievo per il sassuolo ecco che cosa hanno evidenziato gli esami dopo il duro colpo alla testa subito nel match contro la roma

© Calcionews24.com - Infortunio Berardi, sospiro di sollievo per il Sassuolo? Ecco che cosa hanno evidenziato gli esami dopo il duro colpo alla testa subito nel match contro la Roma

Leggi anche questi approfondimenti

Milan, sospiro di sollievo per Pulisic: in campo dopo infortunio alla caviglia - I rossoneri si prepano a riabbracciare Christian Pulisic, fermatosi per infortunio durante il ritiro della Nazionale statunitense. Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Berardi Sospiro Sollievo