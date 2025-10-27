Infortunio Berardi sospiro di sollievo per il Sassuolo? Ecco che cosa hanno evidenziato gli esami dopo il duro colpo alla testa subito nel match contro la Roma
Il Sassuolo ha comunicato che Domenico Berardi ha superato senza problemi gli esami a cui si è sottoposto a seguito del trauma cranico subito durante la partita contro la Roma.
