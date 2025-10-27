Influenza in arrivo stagione ad alto rischio | Virus più aggressivi del previsto

La nuova stagione influenzale potrebbe essere più forte del solito. Secondo gli esperti, guardando ai dati di paesi come Australia e Giappone, ci si aspetta un’epidemia più intensa, con un picco tra dicembre e febbraio. L’influenza e gli altri virus respiratori si trasmettono facilmente per via aerea o attraverso le mani contaminate. Per difendersi, bastano alcune semplici abitudini: l avarsi spesso le mani, coprirsi quando si tossisce o starnutisce, arieggiare i locali ed evitare contatti ravvicinati con chi è malato. Il vaccino rimane la protezione più efficace, soprattutto per le persone fragili: anziani, donne in gravidanza e chi soffre di malattie respiratorie croniche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

