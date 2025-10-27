Influenza 2025–26 | stagione attiva in arrivo Sintomi prevenzione e cosa fare caso per caso
Gli indicatori della nuova stagione influenzale segnalano un’ondata più intensa della media in avvio tra fine ottobre e novembre, dopo quanto osservato nell’emisfero Sud e i primi segnali in Europa. Gli esperti avvertono che i quadri febbrili potrebbero essere più aggressivi rispetto a molte annate recenti. Sintomi tipici e durata Attenzione alla triade influenza–Covid–altri virus . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
