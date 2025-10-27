Influenza 2025-2026 virus aggressivo e medici in allerta Chi deve vaccinarsi e quando

Roma, 27 ottobre 2025 – La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’ influenza e ridurne le complicanze. Lo ricorda il Ministero della Salute mentre una nuova epidemia è alle porte. Complice il calo delle temperature, si segnalano i primi casi dell’infezione che per l’inverno 2025-2026 si preannuncia “ piuttosto aggressiva a giudicare da quanto si è osservato in Australia prima e in Giappone poi", segnala Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg). Se per le persone giovani e in salute basteranno qualche giorno di riposo e una tachipirina, i rischi per gli anziani e i cosiddetti fragili esistono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Influenza 2025-2026, virus aggressivo e medici in allerta. Chi deve vaccinarsi e quando

