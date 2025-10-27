Infernetto viale di Castel Porziano saluta altri 144 pini

L’Infernetto deve rinunciare ad altri 144 alberi. Su viale di Castel Porziano infatti ci sono infatti alberi considerati a rischio crollo e si tratta, nella totalità dei casi, di Pinus pinea: i pini romani.La commissione ambiente La notizia è stata comunicata da Valentina Prodon, assessora. 🔗 Leggi su Romatoday.it