Indieretta Show | in Sala Vanni il salotto musicale del Maestro Pellegrini
Indieretta Show è il salotto itinerante di Francesco “Maestro” Pellegrini (Zen Circus), cantautore e polistrumentista tra i più versatili della scena italiana: un luogo dove si parla, si suona, ci si racconta e si canta, in un’atmosfera intima e accogliente, proprio come quella di un salotto di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
29.10 | BOBO RONDELLI - Talk/Showcase feat Maestro Pellegrini Mercoledì 29 Ottobre Backstage Academy - Via delle Cascine 66, Pisa ? ORARI: 21.00 Apertura porte | 21.30 Inizio ? Prevendite su EVENTBRITE.IT: 10€. “Indieretta Show” è il nuovo - facebook.com Vai su Facebook
“Indieretta Show” il format itinerante di Francesco Pellegrini fa tappa a Firenze con Bobo Rondelli - Bobo Rondelli intervistato da Francesco Pellegrini racconterà la nascita degli Ottavo Padiglione in occasione della ristampa in vinile ... Come scrive intoscana.it
