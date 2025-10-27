Indagato per frode fiscale tenta di imbarcarsi con 15mila euro sul volo per Bucarest | soldi sequestrati

Perugiatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accusato di frode fiscale, viene fermato all’aeroporto internazionale San Francesco con soldi non dichiarati, mentre cerca di imbarcarsi sul volo per Bucarest. Un comportamento che ha fatto scattare il sequestro della somma e una lunga serie di udienze per stabilire la validità del provvedimento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

