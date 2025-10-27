Indagato per frode fiscale tenta di imbarcarsi con 15mila euro sul volo per Bucarest | soldi sequestrati

Accusato di frode fiscale, viene fermato all’aeroporto internazionale San Francesco con soldi non dichiarati, mentre cerca di imbarcarsi sul volo per Bucarest. Un comportamento che ha fatto scattare il sequestro della somma e una lunga serie di udienze per stabilire la validità del provvedimento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

False fatture per il Superbonus, indagato architetto lecchese Operazione della Guardia di finanza di Saranno. Nove persone nei guai. Le accuse sono truffa aggravata finalizzata all’indebita percezione di erogazioni pubbliche, frode fiscale e altri reati tributari fi - facebook.com Vai su Facebook

Dalla Spagna, Barcellona indagato per frode fiscale nell'operazione Malcom #ASRoma https://vocegiallorossa.it/calcio-estero/dalla-spagna-barcellona-indagato-per-frode-fiscale-nell-operazione-malcom-272725… - X Vai su X

Cosenza, maxi frode fiscale da 109 milioni di euro: sei indagati - I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari ... Lo riporta strettoweb.com

Frode fiscale da 12 milioni di euro: sequestro per 2 milioni per un’azienda del Piceno - Le indagini della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno hanno portato al sequestro di beni, conti e quote societarie. Da lanuovariviera.it

Milano, frode fiscale e truffa allo Stato: arresti domiciliari e sequestri per oltre 2,3 milioni - Le indagini proseguono per delineare eventuali responsabilità ulteriori e il possibile coinvolgimento di altri soggetti (foto d'archivio) ... Scrive laprovinciadivarese.it