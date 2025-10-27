Incredibili le parole da parte di Atersir
"Non possiamo che rimanere esterrefatti di fronte alle parole del direttore di Atersir, che scarica nuovamente la colpa su un suo funzionario ’abitualmente non incaricato’, così ci viene detto, per le dichiarazioni rese in Commissione Consiliare lo scorso giugno. Un funzionario che, ricordiamo, è il Responsabile del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani del Territorio Ovest (Reggio, Parma, Piacenza), quindi a tutti gli effetti una figura apicale, e che nei fatti non ha inventato nulla". Alessandro Aragona e Cristian Paglialonga, esponenti entrambi di Fratelli d’Italia, commentano l’intervista di Vito Belladona pubblicata ieri sul Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
