Incredibile Fiano | subisce l’assalto antisemita dei giovani comunisti e commenta | È fascismo

Al grido “fuori i sionisti dall’università” gruppi di studenti della sinistra giovanile hanno impedito all’esponente del Partito democratico Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele – Due Popoli Due Stati, di parlare alla Ca’ Foscari di Venezia a quello che doveva essere un dialogo per la pace a sostegno di un percorso tra i due popoli, tra Antonio Calò presidente di Ve.Ri.Pa. ed Emanuele Fiano. Lo riporta una nota dell’ufficio stampa di Sinistra per Israele – Due Popoli Due Stati sottolineando che «si tratta dell’ennesimo episodio di violenza politica ai danni proprio di chi da sempre è impegnato per la pace e la risoluzione del conflitto in Medioriente». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

