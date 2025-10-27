Incidenti sul lavoro operaio di 29 anni muore schiacciato da macchinario
(Adnkronos) – Un operaio italiano di 29 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, rimanendo schiacciato da un macchinario mentre lavorava alla Veneta Prefabbricati di Rosolina (Rovigo). Sul posto si sono portati i carabinieri, i vigili del fuoco di Adria, il Suem 118 e i tecnici dello Spisal dell’azienda sanitaria polesana. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
