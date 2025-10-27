Incidente tra auto e camion sull’asse interurbano | due donne coinvolte traffico paralizzato

Bergamo. Due donne di 78 e 53 anni sono rimaste ferite in modo grave a seguito di un incidente che si è verificato intorno alle 9 di mattina di lunedì 27 ottobre sull’asse interurbano, a poche centinaia di metri dall’entrata nei pressi del casello autostradale. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri: sono coinvolte un’auto (a bordo della quale viaggiavano le due donne ferite) e un mezzo pesante, nello specifico un camion con bilico. La 78enne, conducente del veicolo, ha rimediato un trauma cranico e ferite al volto e agli arti inferiori, mentre la 53enne, passeggera, ha traumi a volto, torace e addome. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

