Incidente sulla Tangenziale di Napoli verso Pozzuoli 2 chilometri di coda tra Vomero e Fuorigrotta

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato attorno alle 14,45 sulla Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli. Lunghe code tra Vomero e Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

