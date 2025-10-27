Incidente sulla Tangenziale di Napoli verso Pozzuoli 2 chilometri di coda tra Vomero e Fuorigrotta
Un incidente stradale si è verificato attorno alle 14,45 sulla Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli. Lunghe code tra Vomero e Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
