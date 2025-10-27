Incidente sulla Salaria2 morti a Rieti
9.01 Due morti a Rieti, lungo la via Salaria, per un incidente fra due auto all' altezza del bivio che porta in città. Strada temporaneamente chiusa al km 70 nelle due direzioni; traffico deviato sulla Provinciale Turanense per le auto e sulla strada 578 "Salto Cicolana" per i mezzi pesanti. Già significative le ripercussioni sul traffico e lunghissime le code verso Roma. Disagi anche in direzione di Rieti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
