incidente sulla salaria traffico bloccato in entrambe le direzioni

27 ott 2025

SAN GIOVANNI REATINO – Scontro tra due auto questa mattina, intorno alle ore 6, all’altezza di San Giovanni Reatino. La strada è tuttora bloccata al traffico in entrambe le direzioni. Sulla scena sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale di Rieti e le ambulanze del 118. A causa dell’incidente, il traffico è in tilt in entrambe le direzioni; la viabilità viene temporaneamente deviata al bivio di Belmonte. Articolo in aggiornamento. SabinaOggi.it. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it

