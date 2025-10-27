Incidente sulla Salaria | morto Matteo Branchinelli tenente colonnello dei carabinieri

Incidente mortale sulla via Salaria dove hanno perso la vita Matteo Branchinelli, 52 anni, tenente colonnello dei carabinieri e un 36enne, agricoltore, residente nella zona, a Cittaducale. Il tragico sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si è verificato alle 6 di lunedì 27 ottobre all'altezza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

