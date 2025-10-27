Incidente sulla perimetrale di Melito si schianta sul guard rail della rampa | ferito automobilista
Incidente sulla rampa della perimetrale di Melito-Scampia alle 4 di notte. Ferito il conducente. Sul posto polstrada, 118 e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente sulla perimetrale di Melito, si schianta sul guard rail della rampa: ferito automobilista - Incidente sulla rampa della perimetrale di Melito- fanpage.it scrive